Chiara Colosimo all’Antimafia | tra critiche e chiarimenti | i motivi della polemica

(Di domenica 28 maggio 2023) La nuova presidentecommissione parlamentare, fedelissima di Giorgia Meloni, è finita nella bufera per una vecchia foto con Luigi Ciavardini, ex componente dei Nuclei Armati Rivoluzionari. Le associazioni delle vittime di mafia protestano, lei rettifica: «Non è un amico, sto passando per la persona che non sono»

toccando uno dei temi più discussi negli ultimi giorni, ovvero la nomina di Chiara Colosimo di FdI a presidente della commissione parlamentare antimafia: 'Mi spiace davvero che alcune associazioni ...La premier Giorgia Meloni , scegliendoalla presidenza della Commissione parlamentare antimafia, ha fatto una scelta 'inaccettabile' e 'sconcertante'. Lo ha affermato ieri, in una lunga intervista a La Stampa, Franco ...

La nuova presidente della commissione parlamentare, fedelissima di Giorgia Meloni, è finita nella bufera per una vecchia foto con Luigi Ciavardini, ex componente dei Nuclei Armati Rivoluzionari.