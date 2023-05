Chi è il prossimo avversario di Lorenzo Musetti al Roland Garros? Incognita russa | ha fatto tribolare Sinner

(Di domenica 28 maggio 2023)ha debuttato con una splendida vittoria al2023, surclassando lo svedese Mikel Ymer in tre set e qualificandosi così al secondo turno dello Slam in corso di svolgimento sulla terra rossa di Parigi. Il tennista italiano ha giganteggiato contro il rognoso scandinavo e si è guadagnato il diritto di proseguire la propria avventura sul mattone tritato della capitale francese.affronterà il russo Alexander Shevchenko, che ha regolato il tedesco Oscar Otte al tie-break del quarto set. Il 21enne toscano incrocerà il 22enne in una sfida assolutamente da prendere con le pinze: il numero 18 al mondo dovrà stare molto attento al numero 87 del ranking ATP. Non ci sono precedenti tra i due giocatori, ma tutti gli appassionati italiani hanno imparato a ...

"Abbiamo qualche contratto in scadenza, ma non si saci sarà l'annoo meno, le vie del mercato sono infinite. Quel che sappiamo è che i giocatori vogliono impegnarsi", ha concluso ...Italia U20, sorteggiato ilavversario degli azzurrini al Mondiale di categoria: ecco controsi giocherà L'Italia U20 si è qualificata come seconda del suo girone al Mondiale di categoria ed è pronta ora alla ...Ora è attesa per capiresfiderà la Casalese il2 giugno nei quarti. Gli altri turni sono in programma il 7 giugno con la finale già calendarizzata l'11 giugno. G. G. ...

Calvo, Di MariaNon sappiamo chi sarà nella Juve l'anno prossimo Agenzia ANSA

Lorenzo Musetti ha debuttato con una splendida vittoria al Roland Garros 2023, surclassando lo svedese Mikel Ymer in tre set e qualificandosi così al secondo turno dello Slam in corso di svolgimento s ...Il Roland Garros 2023 è iniziato nel migliore dei modi anche per il settore femminile dell'Italia, con Camila Giorgi che ha dato subito un dispiacere al pubblico di casa, battendo la transalpina Alizé ...