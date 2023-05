(Di domenica 28 maggio 2023) Chi è(detta “”), ladiIn Chi è, ladiIn?, uno dei simboli della canzone italiana, è sposato dal 2006 con. Bionda, bellissima e sorridente, ha conosciuto il celebre marito nella sala d’attesa di uno studio dentistico. Era il 1998 e lei, da poco arrivata in Italia, conosceva le canzoni di, successi che hanno segnato la storia della musica ...

Edoardo Vianello moglie Elfrida chi è: incontro in corsia Contra-Ataque

Chi è Elena Monorchio, la moglie di Luca Barbareschi ospite a Domenica In in onda oggi, 28 maggio 2023. Tutte le informazioni nel dettaglio ...Chi è Elfrida (Frida) Ismolli, la moglie di Edoardo Vianello ospite a Domenica In nella puntata del 28 maggio 2023. Tutte le informazioni ...