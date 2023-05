Chi è caduto durante la volata a Roma? Finale con l’incidente al Giro d’Italia

Leggi su oasport

(Di domenica 28 maggio 2023) Passerella, sì, ma solamente nel primo tratto. L’ultima tappa del2023 in quel diè stata affrontata in modo tranquillo prima di entrare nel circuito, con i festeggiamenti per Primoz Roglic in Maglia Rosa, poi è iniziata una vera e propria battaglia per laconclusiva. Purtroppo, in una Corsa Rosa ricca di sfortuna, non è venuta a mancare anche una caduta anche nel tratto terminale: il protagonista è stato il velocista teutonico Pascal Ackermann. L’uomo della UAE Emirates, vincitore di tappa a Tortona, si è spostato repentinamente nel rettilineoed è terminato a terra trascinando con sé altri corridori. Riviviamo la caduta. VIDEO LA CADUTA DI PASCAL ACKERMANN Foto: Lapresse