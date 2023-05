Che Tempo Che Fa | Luciana Littizzetto | “Cara Rai…”e Fabio Fazio | “Sono stati 40 anni bellissimi”

Poche emozioni e grande equilibrio nel primo, con le due squadrenon tirano mai in porta. Poche occasioni anche nella ripresa, ma il match si accende nel finale. L'arbitro assegna un calcio ...Calciomercato Inter, sfida alla Juventus per GuerreiroDelineato il futuro di Guerreiro, per l'esterno classe '93 èdi pensare al futuro. Futuropotrebbe vederlo arrivare a giocare in Italia,...Giroud 7,5 " 36 anni e non sentirli, è il solito Giroud,si sacrifica per la squadra, lottando su ogni pallone come un ragazzino. A fine primotrova un super gol di testa da bomber veroAll. ...

Fabio Fazio, l’ultima puntata di Che tempo che fa. Serra: «Topo Gigio di che partito era» Corriere della Sera

La lettera di Luciana Littizzetto indirizzata alla Rai letta durante l’ultima puntata di Che Tempo Che Fa inizia così: “Cara Rai, c’è posta per te!”. “Io ho iniziato qui la mia carriera sai Sono ...La stagione per Massimiliano Allegri e per la Juventus si conferma maledetta anche se ad oggi, senza penalizzazione, i bianconeri sarebbero a quota 69 punti come l'Inter e dunque in Champions League ...