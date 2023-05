Catastrofe Somalia | bomba migranti pronta ad esplodere e invadere l' Italia

(Di domenica 28 maggio 2023) Un milione di sfollati in 130 giorni. Laè unaad. È l'allarme lanciato da Unhcr, l'agenzia Onu per i rifugiati che riporta i dati riguardanti il Paese del Corno d'Africa dove da decenni è in corso una guerra civile e dove è presente il gruppo terrorista Al-Shabaab legato ad al Qaeda. La crisi economica e alimentare fanno il resto, costringendo migliaia di persone ad abbandonare le proprie case in cerca di rifugio sia in aree interne del Paese e fuori dai confini nazionali. La crisi climatica, inoltre, contribuisce ad acuire il problema. Secondo Unhcr, tra il 1° gennaio e il 10 maggio di quest'anno più di 408mila persone sono state costrette a fuggire a causa delle inondazioni che hanno sommerso i loro villaggi e altre 312mila a causa della devastante siccità. L'agenzia Onu per i ...

Le recenti inondazioni a Beledweyne, nellacentrale, hanno fatto sfollare circa 107mila ... Per scongiurare unasenza precedenti, Save the Children chiede con urgenza ai leader ...Lo dichiara Save the Children, ricordando che oltre 40 milioni di persone in, Etiopia e ... Per scongiurare unasenza precedenti, Save the Children chiede con urgenza ai leader ..."Con 1 milione di sfollati, in meno di cinque mesi, possiamo solo temere il peggio nei prossimi mesi, poiché in, ci sono tutti gli ingredienti per unapronta a esplodere". Molti ...

Somalia: Unhcr e Nrc, oltre 1 milione di sfollati interni in 130 giorni a ... Servizio Informazione Religiosa

Un milione di sfollati in 130 giorni. La Somalia è una catastrofe pronta ad esplodere. È l’allarme lanciato da Unhcr, ...