Mafia e pizzo i settori prediletti dal clan, collegato direttamente cone con i cosiddetti "...vittima nel 1989 della faida che ha contrapposto la sua famiglia con quella di Giuseppe,...... il vice prefetto Raffaella Vano, gli aggiunti Alessandra Petronelli e Lilianache si occuperanno dell'ampliamento del sistema di accoglienza nelle province di, Caltanissetta, Vibo ...... il vice prefetto Raffaella Vano, gli aggiunti Alessandra Petronelli e Lilianache si occuperanno dell'ampliamento del sistema di accoglienza nelle province di, Caltanissetta, Vibo ...

Catania in A, Pulvirenti: “Notte bestiale 17 anni fa a S. Cristoforo. De Zerbi poi…” ItaSportPress

La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...Il club etneo, fresco vincitore dei play off di A3 per la promozione in seconda serie, ha manifestato – attraverso una nota stampa – l’interesse a partecipare al campionato di Superlega per la prossim ...