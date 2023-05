Cassino | è Yirelis Peña Santana la vittima dell’omicidio Un amico | ‘Le avevo detto di lasciarli perdere’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 28 maggio 2023) Aveva 34enne e si chiamava, la donna uccisa a coltellate, a, tra venerdì e sabato notte. Un omicidio che lascia aperti ancora tanti interrogativi, primo tra tutti il movente di un così efferato assassinio che ha lasciato sotto choc la comunità cittadina. L’esame esterno sul cadavere La donna era ada un mese e viveva al secondo piano di via Pascoli, al civico 104, proprio dove è stata compiuta la mattanza. Coltellate che, già nell’immediatezza, il medico legale incaricato di svolgere l’esame esterno sul cadavere, come riporta la Repubblica, ha quantificato: tra le 10 e le 12 pugnalate, ma quella fatale le sarebbe stata sferrata al collo, recidendole la giugulare e lasciandola morire dissanguata. Era mamma di tre figli Non era molto conosciuta neanche nel palazzo in ...