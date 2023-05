Carey Mulligan | «Preferisco mungere»

... il film di Edward Berger (Oscar per Niente di nuovo sul fronte occidentale) girato a Roma con Stanley Tucci e Ralph Fiennes, e in Spaceman di Johan Renk con Adam Sandler,e Paul Dano. ...e Matthias Schoenaerts come protagonisti sono davvero ammirevoli, ma spesso Michael Sheen a supporto ruba loro la scena. Thomas Vinterberg punta dritto al cuore e mette in scena Via ...... tra chi ha confessato di aver incontrato Jessica Parker, chi, invece,. Ma, dunque, per Salemi sembra non sia stata una bella esperienza quella con un incontro vip. Dianetti ha ...

Isabella Rossellini, con Rorhwacher sul set contadino Agenzia ANSA

La Regina Vittoria nacque il 24 maggio 1819. Vi proponiamo alcuni film in streaming ambientati durante il suo regno (1837-1901), momento storico ricco di grandi scrittori britannici.