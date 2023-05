Cara Atalanta | contro la finalista di Champions mi aspettavo più ‘garra’ E quelle parole del Gasp…

Leggi su bergamonews

(Di domenica 28 maggio 2023) L’esce sconfitta dal Meazza e consegna all’Inter la qualificazione. Inaccettabile atteggiamento iniziale degli uomini di Gasperini che dopo 3 minuti sono già sotto di due reti. Sconcerto nel settore ospiti, dove vola più di un impropero. Che la formazione di Inzaghi fosse in un momento di forma straordinaria era noto a tutti, ma subire due sberle in un amen piegherebbe chiunque. Ci vogliono una ventina di minuti perché i nostri reagiscano, assettando il modulo e cercando di contenere il predominio interista. I milanesi giocano bene, sia chiaro, ma gli atalantini sembrano subire eccessivamente questa superiorità avversaria. Nonostante i 90 minuti della finale di Coppa Italia nelle gambe, gli interisti corrono come forsennati e arrivano sempre per primi sul pallone. Questa situazione indispettisce più di un tifoso in curva, ...