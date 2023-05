Capuano | «Inzaghi | biennio da 8 Miglior stagione Inter post 2010»

(Di domenica 28 maggio 2023)sta per concludere unada incorniciare con l’la ritiene laannata dopo quella culminata con il triplete? Giovanni, a Sportitalia, ha esaltato il lavoro diin nerazzurro: «Il grande merito di Simoneè quello di essere stato aziendalista, lavorando con quello che gli hanno dato. Ilè da 8 in pagella e questa, comunque, vada contro il Manchester City questa è ladell’triplete.e anche di quella dello Scudetto con Antonio Conte».-News - Ultime notizie e calciomercato ...

Allenatore:Benevento - Modena BENEVENTO (3 - 4 - 1 - 2): Manfredini, Veseli, Leverbe, ... Allenatore: Longo TERNANA (4 - 3 - 1 - 2): Iannarilli; Defendi, Bogdan,, Corrado; Di Tacchio, ...Una decisione che farà infuriare. Inter - Empoli, per Marelli giusta l'espulsione di ... C'è il contatto con Caputo , molto bene. Non c'è margine di interpretazione o tolleranza. Se non ...Allenatore:Benevento - Modena BENEVENTO (3 - 4 - 1 - 2): Manfredini, Veseli, Leverbe, ... Allenatore: Longo TERNANA (4 - 3 - 1 - 2): Iannarilli; Defendi, Bogdan,, Corrado; Di Tacchio, ...