Canoa velocità | monumentali Casadei Tacchini! Che vittoria in Coppa del Mondo a Poznan nel C2 500!

(Di domenica 28 maggio 2023) Torna sul gradino più alto del podio l’Italia nella seconda tappa delladel2023 di, in corso a, in Polonia, e questa volta lo fa in una specialità olimpica, quella del C2 500 maschile, grazie a Gabrielee Carlo Tacchini, mentre chiude al quarto posto l’altra coppia azzurra composta da Nicolae Craciun e Daniele Santini. Dopo il terzo posto ottenuto a Szeged, in Ungheria, nella prima tappa del circuito maggiore, oggi Gabrielee Carlo Tacchini vincono in 1:46.06, battendo gli ucraini Vitaliy Vergeles ed Andrii Rybachok, secondi in 1:46.44, a 0.38 dall’imbarcazione azzurra. Più staccati i polacchi Aleksander Kitewski e Norman Zezula, che in Ungheria erano stati secondi proprio davanti agli azzurri, ma che oggi devono ...