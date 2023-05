Canoa velocità | Coppa del Mondo Poznan 2023 | brilla la canadese azzurra nelle finali in Polonia

Leggi su oasport

(Di domenica 28 maggio 2023) Va in archivio la sessione mattutina della terza giornata della seconda tappa delladeldi, in corso a, in: l’Italia coglie il successo nel C2 500 maschile con Gabriele Casadei e Carlo Tacchini, specialità olimpica in cui Nicolae Craciun e Daniele Santini sono quarti.A delle specialità non olimpiche arrivano due quinti posti per gli equipaggi azzurri impegnati., monumentali Casadei/Tacchini! Che vittoria indelnel C2 500! SPECIALITA’ OLIMPICHE Nel C2 500 maschile Gabriele Casadei e Carlo Tacchini vincono in 1:46.06, battendo gli ucraini Vitaliy Vergeles ...