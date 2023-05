Cannes 2023 | il Festival è donna Palma d' Oro a ' Anatomie d' un chute'

Concorso archiviato, diresteranno anche la straordinaria presenza di Martin Scorsese con i suoi attori De Niro e DiCaprio a suggellare l'ennesimo grande suo film posto fuori concorso. Ma ...trionfa una donna: è 'Anatomie d'un chute' (Anatomia di una caduta), il film francese di Justine Triet, ad ...Anatomie d'une Chute di Justine Triet si aggiudica la Palma d'Oro al Festival di. Nulla di fatto invece per ...

Le pagelle di Cannes 2023: il pensiero unico di DiCaprio (voto 4), Nanni Moretti si salva con Battiato (voto... Corriere della Sera

Agenzia Per i nostri film visibilità record di tre in gara – A poche ore dalla cerimonia di chiusura del festival di Cannes, questa sera alle 20,30, secondo quanto apprende l’ANSA, l’Italia non sarebb ...CANNES - La 76ª Edizione del Festival del Cinema di Cannes Cannes, si chiude con l'assegnazione della Palma d'oro alla regista francese Justine Triet per il suo film "Anatomie D'une Chute". Tra i prem ...