Canal Grande colorato di verde | interviene Zaia | «Mi preoccupa il rischio emulazione | dobbiamo tutelare Venezia»

(Di domenica 28 maggio 2023) Non si tratterebbe di un agente inquinante.e i suoi cittadini non correrebbero alcun pericolo per la chiazzafluorescente apparsa nelle acque del, la mattina del 28 maggio, ma per Lucaesiste «un». È questa lazione che il presidente della Regione Veneto ha condiviso con l’Ansa. Parlando con l’agenzia di stampa,ha dichiarato: «, come altri luoghi simbolo del Veneto, ha una tale visibilità che gesti come quello di oggi potrebbero diventare la vetrina per sempre più “personaggi” in cerca di clamore. Bene ha fatto la prefettura a convocare immediatamente una riunione d’urgenza, mettendo attorno ad un tavolo le varie forze dell’ordine. Serviva un ...

VENEZIA. Rimane ancora ignoto l'autore o gli autori che domenica mattina avrebbero versato del liquido fluorescente in, ricoprendo la superficie dell'acqua di verde brillante. Per adesso nessuno ha rivendicato l'azione. I ragazzi di Ultima Generazione ribadiscono di non avere nulla a che fare con quanto ...... la sostanza verde che ha colorato l'acqua dia Venezia. Lo rende noto la polizia di Stato, spiegando in una nota che "l'azione al momento non è stata rivendicata ed in base agli ...... da un lato, e gli esperti, dall'altro, stanno cercando di capire chi ha versato la sostanza che ha colorato di verde fluorescente le acque del. Esattamente come avvenuto nel 1968 con ...

Venezia, chiazza verde fosforescente nel Canal Grande: sarebbe un liquido "tracciante" TGCOM

Stamattina nel #CanalGrande di #Venezia è apparsa una chiazza di liquido verde fosforescente, segnalata da alcuni residenti all’altezza del Ponte di Rialto. Il prefetto ha convocato una… Leggi ...VENEZIA (ITALPRESS) – Allo stato attuale, sembrerebbe da considerarsi un “tracciante”, ovvero un liquido che viene immesso in tutte quelle circostanze in cui si verifica una perdita di acqua per compr ...