(Di domenica 28 maggio 2023) Il governo Meloni si propone un modello di istruzione che ponga sempre maggiore attenzione sullo studente. È necessaria una formazione sempre più individualizzata, ma al contempo occorre valorizzare ildel docente, figura attualmente sottovalutata. Oggi, infatti, pochi desiderano intraprendere la professione di insegnante. Il governo al lavoro per assicurare che ci siano sufficienti insegnanti Durante il dibattito sul tema “La scuola italiana oggi e domani” nel contesto del Festival dell’economia di Trento, il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe, ha evidenziato uno dei punti deboli di questo complesso e variegato mondo che è la scuola. «Mi auguro che a settembre ci sia una più adeguata copertura delle cattedre – ha continuato il ministro – Con l’intelligenza artificiale il docente non dovrà più compilare documenti. ...

... la "diva pop della destra" spagnola che da Madrid insidia Sánchez Elezioni in Spagna, Ada Colau in trincea per evitare lo sfratto: "Salviamo Barcellona" Basta nostalgie franchiste: la Spagna...L'Uomo Ragno ha annunciato che ripartirà dall'Indonesia con questo, per lui, inedito. L'annuncio lo ha dato il diretto interessato a Sky : "Vado a mettere un altro carro armato nel mio Risiko, ...Ci sono disegni "forti" che squadernano unpiù forte per Genova, il cui decollo si data senza ... Oggi quello che, dopo la "guerra dei trent'anni" tra i terminalisti, nuovi padroni delle ...

Cambia il ruolo dell’insegnante: il piano di Valditara QuiFinanza

È necessaria una formazione sempre più individualizzata, ma al contempo occorre valorizzare il ruolo del docente, figura attualmente sottovalutata. Oggi, infatti, pochi desiderano intraprendere la ..."Non toccherei il ruolo del presidente della Repubblica e darei ai cittadini la possibilità di indicare direttamente una maggioranza e chi la guiderà prevendendo che non possano esserci ribaltoni nell ...