Calendario Roland Garros 2023 oggi | orari 28 maggio | ordine di gioco | tv | programma | straming | italiani in campo

(Di domenica 28 maggio 2023) Con la sua usuale ciclicità, torna in scena il. L’edizione, per il sedicesimo anno consecutivo, introduce il concetto della domenica come giorno di partenza. Dalle ore 11:00 diversi saranno i confronti che vedranno accorrere il pubblico francese (e non solo) nell’impianto sito al Bois de Boulogne. Cinque gliimpegnati. Riservato il Court Philippe Chatrier a Camila Giorgi, anche se per il semplice motivo che l’avversaria è la francese Alizé Cornet, con cui è avanti 5-2 nei precedenti. A proposito di femminile, c’è anche chi, a Parigi, ha lasciato grandi ricordi (una finale, una semifinale e due quarti): Sara Errani, che sfida la svizzera Jil Teichmann con buone chance. Inmaschile, invece, subito inLorenzo Musetti con lo svedese Mikael Ymer e ...