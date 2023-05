(Di domenica 28 maggio 2023) E’ giunta l’ora di assegnare gli ultimi titoli aglidie parain corso a Bled, in Slovenia,domenica 28: si ripartirà alle ore 09.15 con le Finali D, C e B, poi dalle ore 10.51 si terranno le dodici Finali A previste. L’Italia vedrà all’opera 10 dei suoi 17 equipaggi, dei quali 4 nelle Finali A e 6 nelle Finali B. La diretta tv delle Finali A è prevista su Rai Sport HD, mentre la direttadelle Finali A sarà fruibile su RaiPlay e su worldrowing.com., due medaglie olimpiche per l’Italia agli: argento Soares-Oppo, bronzo al 4 di coppiaDomenica 28 ...

... https://associazioneculturalenexus.org/il - portico - infinito (pagina cone ... Il progetto è stato finanziato dall'Unione europea - Fondi Strutturali e di Investimento, nell'ambito ...Questo ildell'evento: dalle ore 10 del 31 maggio partono le audizioni, sino alle serate ... Dall'età di 18 anni, diede oltre un centinaio di concerti nei principali centri musicali, ......nati all'interno del grande cantiere creativo aperto nell'estate del 2022 grazie ai fondi... Ad arricchire il programma della preview anche il riccodi Diverdeinverde e la mostra La ...

Calendario Europei canottaggio 2023 oggi: orari 28 maggio, programma, tv, streaming, italiani in gara OA Sport

E' giunta l'ora di assegnare gli ultimi titoli agli Europei 2023 di canottaggio e paracanottaggio in corso a Bled, in Slovenia, oggi domenica 28 maggio: si ripartirà alle ore 09.15 con le Finali D, C ...Ultima giornata di Premier League, oggi, domenica 28 maggio. Tutte le partite del 38mo turno si giocheranno in contemporanea alle 17.30. Sky, che detiene i diritti per l'Italia del massimo campionato ...