Calciomercato Milan | Openda è più di un pensiero

(Di domenica 28 maggio 2023) A fine stagione c’è il bisogno di tirare una linea e trarre, ognuno, le proprie conclusioni sull’anno calcistico appena concluso. Maldini ad esempio penserà, probabilmente, che con un paio di attaccanti più costanti sottoporta, la stagione avrebbe potuto dare qualche soddisfazione in più. Proprio per questo, il direttore dell’area tecnica dei rossoneri, vuole provare a portare Loisal. L’attaccante, in forza al Lens in Francia, continua a segnare a ripetizione: al momento è a quota 20 reti e 3 assist in 37 partite di campionato. In piùè un pallino della dirigenza delda un paio di anni, che lo tiene costantemente sotto osservazione ed è finalmente pronta a fare un’offerta. L’attaccante, dal canto suo, è pronto a portare ao forza, fisicità e, soprattutto, tanto cinismo ...

Commenta per primo Divock Origi e Ante Rebic sono considerati in uscita dal. Maldini e Massara sono pronti ad ascoltare tutte le offerte che arriveranno per i due attaccanti....delriparte dal San Paolo PROMO FLASH: segui il cammino delle squadre italiane in Europa con il quotidiano Gazzetta in formato digitale e G+ solo oggi a 4,99/mese Leggi i commenti:...... Juve el'una di fronte allo Stadium per tenere ancora aperte le chance di qualificazione all'Europa che conta da una parte e per chiudere il discorso dall'altra. Ma anche il futuro della ...

Calciomercato Milan – Si monitora un centrocampista dell’Arsenal Pianeta Milan

Il calcio d'inizio è fissato alle ore 15.00 con diretta su DAZN ... La squadra di Motta ha pareggiato gli ultimi tre match casalinghi di campionato (contro Milan, Juventus e Roma). Raccogliere punti ...Milan, Ruben Loftus-Cheek continua ad essere la prima scelta per il centrocampo rossonero. Nei pensieri di Maldini e Massara, però, spunta un nome Gunners.