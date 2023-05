Calciomercato Inter | Vicario in una big da titolare?

Leggi su 11contro11

(Di domenica 28 maggio 2023) Dopo una stagione di alto livello come quella appena passata, è normale che i rumors inizino a girare. Attualmente, le voci di corridoio che animeranno la prossima sessione dihanno già fatto intendere che l’, vittoriosi ieri sera, potrebbe buttarsi su Guglielmo. Il portiere dell’Empoli è stato molte volte protagonista, sempre in positivo, per la sua squadra. Ha aiutando il club a raggiungere una salvezza tranquilla in anticipo rispetto alle avversarie in campionato. Al momento, il suo tabellino stagionale riporta 37 reti subite in 29 partite ufficiali. Non male, vista l’alta mole di tiri che subisce in ogni partita l’Empoli. In più, in 7 di queste partiteè riuscito a mantenere il cleen sheet. Considerato il miglior portiere italiano in questo momento, anche...