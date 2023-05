Calcio | il Bayern conferma il tecnico Tuchel | torna Rummenigge

Dopo la vittoria di sabato pomeriggio a Colonia (2 - 1) e l'undicesimo titolo consecutivo di campione tedesco, Tuchel aveva messo in dubbio la propria permanenza alesclamando: "All'inizio ci ...Nel 2001 Bundesliga decisa nei minuti di recupero, è festaVincere il titolo all'ultimo sospiro dell'ultima giornata grazie ad un gol in pieno recupero, con un tiro sudi punizione ...Sembrava il pazzo che va contromano in autostrada. In realtà aveva ragione lui. Thomas Müller era l'unico che anche pubblicamente si era detto convinto di poter vincere il titolo con ilMonaco anche dopo la sconfitta col Lipsia di una settimana fa. Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato Accedi L'offerta scade ...

Clamoroso in Bundesliga: harakiri Dortmund, Bayern campione all'89' - Sportmediaset Sport Mediaset

MONACO DI BAVIERA, 28 MAG - Thomas Tuchel sarà l'allenatore del Bayern Monaco anche la prossima stagione. (ANSA) ...Il presidente del Bayern Herbert Hainer conferma Tuchel: "Non vedo perché non dovrebbe continuare a essere il nostro allenatore - ha detto dopo l'incredibile epilogo in Bundesliga con il trionfo ai ...