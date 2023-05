Cagliari | muore stroncata da una grave malattia la fotografa Daniela Zedda

(Di domenica 28 maggio 2023) Conosciuta non solo in Sardegna per i suoi scatti pluripremiati, ha iniziato a collaborare con il quotidiano L'Unione Sarda dal 1983, rivolgendo il suo impegno soprattutto nel fotogiornalismo d'...

Zedda inoltre ha insegnato al Liceo Artistico die nella Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università diZedda inoltre ha insegnato al Liceo Artistico die nella Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università di... cioè esclusie Sassuolo, quasi tutta No non è un caso. Come non è un caso che t utti i ... La Storia infinita Il Nulla Atreyu : Perché FantasiaGmork : Perché la gente ha rinunciato ...

Morta a Cagliari la fotografa Daniela Zedda Agenzia ANSA

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...È morta a Cagliari, all’età di 64 anni, la fotografa Daniela Zedda , stroncata da una grave malattia. Molto nota non solo in Sardegna per i suoi scatti ...