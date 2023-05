Cade da cavallo | grave il portiere del Psg Sergio Rico

Leggi su agi

(Di domenica 28 maggio 2023) AGI - Ildi riserva del Paris Saint-Germainè in condizioni "gravi" dopo essere caduto da. L'incidente è avvenuto a El Rocio, in Spagna. Lo rende noto il club francese. Il 29enne spagnolo era in panchina ieri quando il PSG vinto il titolo della Ligue 1 pareggiando 1-1 a Strasburgo, e poi è partito per la Spagna. Mucha fuerza y pronta recuperación, @25. ?? — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) May 28, 2023 "Tanta forza e pronta guarigione", ha scritto su Twitter il Siviglia, per il qualeha giocato in precedenza.