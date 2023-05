Cade da cavallo | grave il portiere del Psg Sergio Rico

(Di domenica 28 maggio 2023) AGI - Ildi riserva del Paris Saint-Germainè in condizioni "gravi" dopo essere caduto da. L'incidente è avvenuto a El Rocio, in Spagna. Lo rende noto il club francese. Il 29enne spagnolo era in panchina ieri quando il PSG vinto il titolo della Ligue 1 pareggiando 1-1 a Strasburgo, e poi è partito per la Spagna. Mucha fuerza y pronta recuperación, @25. ?? — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) May 28, 2023 "Tanta forza e pronta guarigione", ha scritto su Twitter il Siviglia, per il qualeha giocato in precedenza.

Questa edizionein un momento molto delicato e doloroso per il nostro territorio ma siamo ... l'innovativo progetto Slauson Malone 1 , atra pop destrutturato, jazz e arte performativa, ...Questa edizionein un momento molto delicato e doloroso per il nostro territorio ma siamo ... l'innovativo progetto Slauson Malone 1 , atra pop destrutturato, jazz e arte performativa, ...... (ed aveva giocato solo in Champions) si è ferito in modo grave: si era parlato inizialmente di una caduta damentre si trovava in Andalusia ma in realtà sarebbe stato colpito da un...

Psg dalla festa alla paura: Rico cade da cavallo, operato d'urgenza. "Prossime 48 ore decisive" La Gazzetta dello Sport

Se sei alla ricerca di un programma speciale da vivere in sella al tuo amico cavallo per il prossimo agosto, per te presentiamo i Summer Camp targati FISE! Organizzati dalla Federazione Italiana Sport ...Rabiot è simbolo e metafora della Juventus delle ultime annate, nel bene e nel male: qual è il bilancio della sua avventura in bianconero