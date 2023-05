Cade da cavallo | grave il portiere del Psg Sergio Rico

Il portiere del Psg Sergio Rico ha subito un grave incidente aquesta domenica mattina in Spagna. Secondo diversi media spagnoli, sarebbe ricoverato in ospedale a Siviglia con un trauma cranico e in condizioni preoccupanti. Sparo accidentale al poligono, ...Sergio Rico, il Psg conferma l'incidente Secondo quanto riferito da Relevo, infatti, sarebbe stato trasportato in aereo in ospedale dopo essere caduto da. Senza fornire ulteriori dettagli, il ...Mentre era in compagnia della moglie, vicino a El Rocio (provincia di Huelva), il suoè stato colpito da un altro animale. Sono ancora in corso gli esami per dare una prima diagnosi ma ...

Psg dalla festa alla paura: Rico cade da cavallo, operato d'urgenza, "è grave" La Gazzetta dello Sport

È successo nel sud della Spagna, dove il giocatore era andato dopo la trasferta di Strasburgo e il trionfo nella Ligue 1. Colpito alla testa ha rimediato una emorragia cerebrale ...Parigi – Il portiere di riserva del Paris Saint-Germain Sergio Rico è in condizioni “gravi” dopo essere caduto da cavallo. L’incidente è avvenuto a El Rocio, in Spagna. Lo rende noto il club francese.