Bundesliga | giornata 34 | festa Bayern all’ultimo respiro

(Di domenica 28 maggio 2023) Epilogo incredibile al tramonto della2022/23: nella34 ilvince in extremis a Colonia e festeggia l’undicesimo titolo consecutivo in campionato. I bavaresi chiudono in vetta con gli stessi punti del Borussia Dortmund, che prima di questo turno partiva con un vantaggio di due punti ma lo ha sprecato pareggiando in casa contro il Mainz. Di seguito vediamo il resoconto completo dell’ultimo turno con tutti gli altri verdetti.34: Colonia-1-2, Dortmund-Mainz 2-2, Union-Werder 1-0 Al fotofinish ilMonaco vince il campionato per l’undicesima stagione consecutiva, battendo 1-2 in trasferta il Colonia che si ferma dopo tre risultati utili di fila. Quarta vittoria nelle ultime cinque partite per i bavaresi, che ...

Bundesliga, Bayern ancora campione. Union Berlin in Champions, Schalke 04 retrocesso Sky Sport

Clamoroso in Bundesliga: Il Borussia Dortmund non va oltre il 2-2 contro il Mainz e consegna il titola al Bayern Monaco all’ultima giornata.(Adnkronos) – Finale al cardiopalmo in Bundesliga con il Bayern Monaco che diventa campione di Germania per l’11esima volta consecutiva, 33esima nella sua storia, grazie al successo per 2-1 a Colonia ...