Borussia Dortmund | UFFICIALE | cinque giocatori lasciano il club

... il PSV va in Champions League, l'Ajax in Europa League, Az Alkmaar in Conference e Twente ai playoff Dopo il clamoroso sabato della Bundesliga, con il sorpasso del Bayern sulin ...Ed ecco la sorpresa nei minuti finali come ieri con Bayern e: la seconda in classifica, l'Heidenheim sotto 2 - 1 fino al 92' ha ribaltato il risultato sul terreno del Regensburg ...Incubo al Signal Iduna Park - Incredibile quanto successo in Bundesliga . Al termine dell'ultima giornata, ilgetta alle ortiche l'occasione storica di vincere il titolo a un decennio di distanza pareggiando con il Mainz in un Westfalenstadion addobbato a festa ma che di festeggiare avrà ben ...

Ricevi nel browser le notifiche della tua squadra preferita.Secondo varie fonti in Germania, il laterale sinistro portoghese del Borussia Dortmund Raphael Guerreiro lascerà il club giallonero alla fine della stagione, al termine del contratto. La ragione è da ...