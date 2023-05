Bonucci | «Non meritavamo di finire così! Tra le prime 4 sul campo»

Leggi su inter-news

(Di domenica 28 maggio 2023)amaro sulla stagione della Juventus. Il difensore si espone sulla penalizzazione e sui punti fatti sul(69). Senza la penalità, bianconeri a pari punti con l’Inter NON LO? Leonardoamaro su Sky Calcio Club: «Non cidil’annata così per quello che abbiamo dato tutti quanti in questa annata difficile. I nostri tifosi sono due anni che non festeggiano un trofeo. Champions League? Sulci siamo, ma con la classifica no. Stagione molto brutta. Mi auguro che il prossimo anno sia quello della rinascita». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © ...