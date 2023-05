Bologna | Thiago Motta | “Ottimo atteggiamento | potevamo vincerla sul finale”

(Di domenica 28 maggio 2023)commenta il valoroso pareggio ottenuto al Dall’Ara contro il Napoli: “Abbiamo cambiatonella fase di possesso. Dovevamo renderli scomodi e nel secondo tempo ci siamo riusciti, poi alla fine i ragazzi sono stati bravi a pareggiare. Abbiamo avuto unvisto che alla fineanche, ciò vuol dire che abbiamo fatto unlavoro”. Il tecnico rossoblù ha poi proseguito: “I cambi hanno dato il loro contributo, sono entrati tutti con la volontà di cambiare il risultato. Contento per la prestazione anche se c’è un minimo di rammarico per la vittoria scampata. Futuro? La cosa è semplice, c’è chiarezza all’interno della società”. SportFace.

La squadra di Spalletti con questo pari sale a 87 punti mentre quella di Motta si porta a 51. Il Bologna trova il pari 2-2 al Dall'Ara contro il Napoli scudettato recuperando un doppio svantaggio.

Un pareggio amaro per il Napoli di Luciano Spalletti che, in doppio vantaggio di due reti targate Osimhen, si fa rimontare in soli quarantacinque minuti dagli uomini di Thiago Motta.Le parole di Luciano Spalletti in conferenza stampa al termine di Bologna-Napoli, gara valida per la 37esima giornata di Serie A.