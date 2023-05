Bologna-Napoli | Spalletti | “Abbiamo creato diverse occasioni per vincere la partita”

Leggi su contropiedeazzurro

(Di domenica 28 maggio 2023) Dopo lo splendido 3-1 inflitto all’Inter di Simone Inzaghi in quel del Maradona, ed in occasione della 37ª giornata della Serie A, si attenua la marcia inarrestabile deldi Luciano, fermato sul punteggio finale di 2-2, dall’ottimotargato Thiago Motta. Una sfida davvero molto divertente quella tenutasi in quel del Renato dall’Ara, con entrambe le squadre che fin dai primi minuti di gioco hanno imposto al match un ritmo davvero elevatissimo, contraddistinta da un gran turbinio di emozioni. Uno dei protagonisti assoluti del sofferto pareggio maturato contro i Felsinei è stato – neanche a dirlo – l’attaccante nigeriano Victor Osimhen, autore di una splendida doppietta equamente divisa tra i due tempi regolamentari. Il n° 9 azzurro – arrivato a quota 25 gol in campionato – è infatti andato a segno al 14?, ...