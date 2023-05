Bologna-Napoli | risultato 2-2 | la doppietta di Osimhen non basta | le riserve si fanno riprendere

Nell'altra gara delle 15, ilcampione d'Italia si fa rimontare dal(2 - 2). Oshimen sblocca la gara al 14' (clamorosa papera di Skorupski) e raddoppia al 54'; rossoblù in gol con ...Le parole di Luciano Spalletti in conferenza stampa al termine della sfida tra...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 37ª giornata di Serie A 2022/23: pagelleLe pagelle dei protagonisti del match tra, valido per la 37ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. VOTI:: Skorupski 6.5; Posch 6 (74 De Silvestri 7), ...

Bologna-Napoli 2-2, gol e highlights: non basta Osimhen, azzurri rimontati e niente record Sky Sport

Bologna, 28 mag. (Adnkronos) – Il Bologna trova il pari 2-2 al Dall’Ara contro il Napoli scudettato recuperando un doppio svantaggio. La squadra di Spalletti con questo pari sale a 87 punti mentre ...BOLOGNA (ITALPRESS) – Pareggio in rimonta per il Bologna che blocca sul 2-2 il Napoli, in una gara ricca di gol ed emozioni da entrambe le parti. La doppietta iniziale di Osimhen lascia spazio alle re ...