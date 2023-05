Bologna-Napoli | probabili formazioni e dove vederla in streaming e tv

(Di domenica 28 maggio 2023)si disputerà oggi alle 15 allo stadio Renato Dall’Ara: ecco tutti i modi per poter seguire il match e le scelte dei due tecnici.si disputerà oggi, domenica 28 maggio 2023, alle ore 15 allo stadio Renato Dall’Ara. Le due squadre si affrontano con l’obiettivo di vincere. I partenopei per puntare al record

Alle 15 in campo. Motta non ha a disposizione Orsolini, squalificato, e al suo posto schiera Aebischer. Dietro Bonifazi e Lucumì. Luciano Spalletti invece non sa se potrà contare sul capitano Di ...Partita allo stadio Stadio Renato Dall'Ara con fischio di inizio alle 15.00 Fotogramma /Ipa Mancano poche ore a, match della 37esima giornata di campionato e ultima trasferta dell'anno per la squadra campione d'Italia . E' Matteo Marcenaro l'arbitro direttore di gara per la partita allo stadio ...Ecco tutte le informazioni per seguire la gara tra, valevole per la 37esima giornata della Serie A 2022/2023 . I padroni di casa vogliono bissare la vittoria di Cremona e mettono nel mirino l'ottavo posto, che in caso di esclusione ...

Tuttosport esalta la prestazione dei granata a La Spezia. "EuroToro! Al Picco finalmente da padroni, quattro gol pure ai razzisti" titola il quotidiano torinese in prima pagina.Bologna-Napoli sarà visibile in esclusiva su DAZN tramite Smart TV, console (PS4, PS5 o XBOX One), in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di DAZN o direttamente su browser tramite ...