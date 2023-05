Bologna-Napoli | oggi il match | convocati | dove vederla in tv

(Di domenica 28 maggio 2023) (Adnkronos) – Mancano poche ore adella 37esima giornata di campionato e ultima trasferta dell’anno per la squadra campione d’Italia. E’ Matteo Marcenaro l’arbitro direttore di gara per la partita allo stadio Stadio Renato Dall’Ara con fischio di inizio alle 15.00. Per ilsonoBardi, Ravaglia, Skorupski, Bonifazi, Cambiaso, De Silvestri, Lucumi, Lykogiannis, Posch, Sosa, Aebischer, Dominguez, Ferguson, Medel, Moro, Pyyhtia, Schouten, Arnautovic, Barrow, Sansone, Zirkzee. Per ilsonoGollini, Marfella, Meret; Bereszynski, Di Lorenzo, Juan Jesus, Kim, Olivera, Ostigard, Rrahmani, Zedadka; Anguissa, Demme, Gaetano, Lobotka, Ndombele, Zerbin, Zielinski; Kvaratskhelia, Osimhen, Raspadori, Simeone. Non ci saranno ...

Alle 15 in campo. Motta non ha a disposizione Orsolini, squalificato, e al suo posto schiera Aebischer. Dietro Bonifazi e Lucumì. Luciano Spalletti invece non sa se potrà contare sul capitano Di ...Partita allo stadio Stadio Renato Dall'Ara con fischio di inizio alle 15.00 Fotogramma /Ipa Mancano poche ore a, match della 37esima giornata di campionato e ultima trasferta dell'anno per la squadra campione d'Italia . E' Matteo Marcenaro l'arbitro direttore di gara per la partita allo stadio ...Ecco tutte le informazioni per seguire la gara tra, valevole per la 37esima giornata della Serie A 2022/2023 . I padroni di casa vogliono bissare la vittoria di Cremona e mettono nel mirino l'ottavo posto, che in caso di esclusione ...

Tuttosport esalta la prestazione dei granata a La Spezia. "EuroToro! Al Picco finalmente da padroni, quattro gol pure ai razzisti" titola il quotidiano torinese in prima pagina.Bologna-Napoli sarà visibile in esclusiva su DAZN tramite Smart TV, console (PS4, PS5 o XBOX One), in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di DAZN o direttamente su browser tramite ...