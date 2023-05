Bologna-Napoli LIVE 0-1 | pasticcio Skorupski | Osimhen va a segno

(Di domenica 28 maggio 2023) Allo stadio Dall’Ara, il match valido per la 37ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Dall’Ara,si affrontano per la 37esima giornata della Serie A 2022/2023.

Penultima giornata di serie A al Dall'Ara con i campioni d'Italia delche affrontano ildi Thiago Motta. Gli azzurri puntano al successo per inseguire il record di 91 punti fissato da Sarri nella stagione 2017/2018: per superarlo serviranno due vittorie ...Luciano Spalletti, allenatore del, ha parlato prima del fischio d'inizio del match contro il: le sue dichiarazioni Luciano Spalletti ha parlato a Dazn prima di. LE PAROLE - "Io ho passato la settimana come sempre. Sono molto contento e felice, supportato dai miei sentimenti. Quando ho al mio fianco loro sono a ...Commenta per primo L'attaccante delMarko Arnautovi c ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match casalingo contro il: 'Sono molto felice di essere qui. Mancano due partite e vogliamo chiudere bene. Specialmente oggi, ...

Marko Arnautovic, attaccante del Bologna, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN prima del match contro il Napoli. Ecco quanto evidenziato da "Napoli Magazine": "Sono molto grato di essere qui, man ...5' - Aebischer serve al centro dell'area Arnautovic ma il pallone viene bloccato agevolmente da Gollini. 4' - Barrow sbaglia il cambio di campo per Aebischer, Olivera accompagna la sfera sul fondo. 3' ...