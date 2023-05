Bologna - Napoli | dove vederla in tv Sky o Dazn

(Di domenica 28 maggio 2023)- Allo stadio Dall'Ara ildi Thiago Motta affronta ildi Spalletti nel match valido per la trentasettesima giornata di serie A. Fischio d'inizio alle ...

- Allo stadio Dall'Ara ildi Thiago Motta affronta ildi Spalletti nel match valido per la trentasettesima giornata di serie A. Fischio d'inizio alle ...ZanettiCLASSIFICA SERIE A:punti 86, Inter* 69, Lazio 68, Milan 64, Atalanta* 61, Roma* 60, Juventus** 59, Torino* 53, Fiorentina* 53, Monza 52,50, Udinese* 46, Sassuolo* 45, Empoli 42,...(ore 1 5). Penultima partita in panchina: poi Luis Enrique o Italiano Nel mirino degli azzurri il miglior torneo della loro ...

Bologna-Napoli, probabili formazioni Tuttobolognaweb

Bologna, 1858: le guardie pontificie, su ordine del Tribunale dell'Inquisizione, strappano dalle braccia dei genitori un bimbo di sei anni, Edgardo Mortara, figlio di un mercante ebreo, che una domest ...Scopri dove vedere in diretta la partita Bologna-Napoli, controlla gli orari e i canali, segui la live in tv oppure in differita ...