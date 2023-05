Bologna-Napoli | DIRETTA LIVE 0-0

Leggi su 11contro11

(Di domenica 28 maggio 2023) Benvenuti allatestuale di, partita valida per il 37° turno di Serie A. La gara è visibile sulla piattaforma streaming di DAZN e in TV su Zona DAZN di Sky, con fischio d’inizio alle 15:00. L’11º posto in classifica con 50 punti consente aldi giocare con la mente sgombra dalle preoccupazioni queste ultime partite di Serie A. Nelle scorse 10 gare i felsinei hanno raccolto 3 vittorie – contro Udinese (3-0), Atalanta (0-2) e Cremonese (1-5) –, 5 pareggi – con Salernitana (2-2), Milan (1-1), Juventus (1-1), Sassuolo (1-1) e Roma (0-0) – e 2 sole sconfitte (per 2-1 contro l’Hellas Verona e per 3-1 in casa dell’Empoli). Dopo essersi laureato campione d’Italia per la 3ª volta nella sua storia grazie al pareggio sul campo dell’Udinese (1-1), ilha ...