Bologna-Napoli 2-2 | pagelle Spalletti ha materiale per una lettera aperta ai napoletani

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 28 maggio 2023) Ledi2-2 a cura di Fabrizio d’Esposito e Ilaria Puglia. GOLLINI. I petroniani gli infilano due pappine in rimonta, e potevano essere anche di più, come quando al 50’ il centravanti serbo-austriaco lo risparmia con un tiraccio fiacco. Diciamo, pure, Ilaria che il povero Gollini paga il secondo tempo lassista del Napule ed eviterei stroncature soverchie su quella respinta che favorisce il due a uno dello scozzese rossoblù – 6 A consuntivo: due gol presi, di cui uno con una respinta malandata, fanno 5,5 e mi dispiace per Gollini – 5,5 BERESZYNSKI. Dunque: per cinquanta minuti si vede poco avanti, anche se si gioca soprattutto a destra, ma pure dietro si rivela fallace in alcuni interventi: non a caso il primo gol felsineo origina da lì. Nel frattempo però il polacco intercetta e serve a Victor Victoria la pelota ...