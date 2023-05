Bologna-Napoli 2-2 | non basta la doppietta di Osimhen

(Di domenica 28 maggio 2023), 28 mag. (Adnkronos) - Iltrova il pari 2-2 al Dall'Ara contro ilscudettato recuperando un doppio svantaggio. La squadra di Spalletti con questo pari sale a 87 punti mentre quella di Thiago Motta si porta a 51. Azzurri in vantaggio al 14' grazie ache approfitta di un erroraccio di Skorupski. Lo stesso attaccante nigeriano ci prova al 34' con un pallonetto ma il portiere delnon si fa sorprendere. Nel finale di tempo Arnautovic ha provato a dare la scossa alma non ha concretizzato. Al 54' ilraddoppia ancora con: Bereszynski manda l'attaccante in porta e con un diagonale di destro batte il portiere rossoblù, siglando il 25° centro stagionale per il capocannoniere della Serie A. Al 62' il ...

Nell'altra gara delle 15, ilcampione d'Italia si fa rimontare dal(2 - 2). Oshimen sblocca la gara al 14' (clamorosa papera di Skorupski) e raddoppia al 54'; rossoblù in gol con ...Le parole di Luciano Spalletti in conferenza stampa al termine della sfida tra...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 37ª giornata di Serie A 2022/23: pagelleLe pagelle dei protagonisti del match tra, valido per la 37ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. VOTI:: Skorupski 6.5; Posch 6 (74 De Silvestri 7), ...

Bologna-Napoli 2-2, gol e highlights: non basta Osimhen, azzurri rimontati e niente record Sky Sport

Il Monza perde 0-1 contro il Lecce, mentre il Bologna pareggia 2-2 contro il Napoli: buone notizie per il Toro Si sono concluse le partite delle 15:00 e arrivano buone notizie per il Toro. Il Monza in ...BOLOGNA (ITALPRESS) – Pareggio in rimonta per il Bologna che blocca sul 2-2 il Napoli, in una gara ricca di gol ed emozioni da entrambe le parti. La doppietta iniziale di Osimhen lascia spazio alle re ...