Bologna-Napoli 2-2 | non basta doppio Osimhen | Thiago Motta rimonta Spalletti

Leggi su contropiedeazzurro

(Di domenica 28 maggio 2023) Nel pomeriggio di domenica 28 maggio alle 15:00 si disputa l’incontro valido per il 37° turno di Serie A tra. I padroni di casa cercano di chiudere in bellezza la stagione davanti ai propri tifosi. Gli ospiti provano a togliersi altre soddisfazioni all’interno di un campionato trionfante. Esultanza, Sassuolo-2-2, il primo tempo Dopo un primo quarto d’ora di controllo totale di entrambe le squadre, un clamoroso errore del portiere rossoblu, consente a Victordi portare in vantaggio in. Un primo tempo avaro di emozioni ha un sussulto al 35? quando ilsi fa vedere finalmente in avanti: Dominguez raccoglie palla e dopo aver superato alcuni difensori calcia la ...