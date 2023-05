Bologna-Napoli 2-2 | Highlights e gol Serie A 2022 2023 – VIDEO

(Di domenica 28 maggio 2023) Glie i gol della partita, terminata 2-2 nella trentasettesima giornata di. NOTIZIE CALCIOIlha pareggiato 2-2 contro ilin una partita piena di emozioni, disputata al Dall’Ara per la trentasettesima giornata di/23. Le due squadre, libere da pressioni di classifica, hanno offerto uno spettacolo di calcio di alto livello, con gol, tentativi di fuga e rimonte. La Doppietta Magistrale di Osimhen e la Rimonta delIlè passato in vantaggio nella prima frazione di gioco grazie a una doppietta del fenomenale Osimhen, che ha dimostrato ancora una volta il suo valore. Tuttavia, nella ...

Nell'altra gara delle 15, ilcampione d'Italia si fa rimontare dal(2 - 2). Oshimen sblocca la gara al 14' (clamorosa papera di Skorupski) e raddoppia al 54'; rossoblù in gol con ...Le parole di Luciano Spalletti in conferenza stampa al termine della sfida tra...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 37ª giornata di Serie A 2022/23: pagelleLe pagelle dei protagonisti del match tra, valido per la 37ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. VOTI:: Skorupski 6.5; Posch 6 (74 De Silvestri 7), ...

Bologna-Napoli 2-2, gol e highlights: non basta Osimhen, azzurri rimontati e niente record Sky Sport

Finisce 2-2 al Dall'Ara tra Bologna e Napoli, nella sfida valida per la 37ª giornata di Serie A. Le due squadre danno vita ad una partita spettacolare e ricca di emozioni. Il vantaggio degli azzurri ...Il Monza perde 0-1 contro il Lecce, mentre il Bologna pareggia 2-2 contro il Napoli: buone notizie per il Toro ...