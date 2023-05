Bologna-Napoli 2-2 | Ferguson e De Silvestri rispondono a Osimhen

(Di domenica 28 maggio 2023)(ITALPRESS) – Pareggio in rimonta per ilche blocca sul 2-2 il, in una gara ricca di gol ed emozioni da entrambe le parti. La doppietta iniziale dilascia spazio alle reti siglate dae, nel finale di partita, dal neo entrato De, con un punto che non cambia alcuna dinamica per le due squadre a una giornata dalla fine del campionato.parzialmente rivisto negli undici da Spalletti, che però non fa a meno di Victor, decisivo al quarto d’ora nel sfruttare l’errore clamoroso in disimpegno di Skorupski e depositare in rete il pallone che vale l’1-0 per i partenopei.che cerca la manovra in possesso eche però si difende bene, trovando al 34? la ...

Skorupski 5 Regala con un assist involontario il primo gol di Osimhen, errore riscattato solo in parte con un paio di belle parate. Posch 6 Si dedica con applicazione e sacrificio alla ...Leggi anche, la doppietta di Osimhen non basta. Illo riacciuffa nel finale PROMO FLASH: la prima pagina incorniciata dello scudetto delin regalo con l'abbonamento a G All. ...Alle 15 si sono giocatee Monza - Lecce. Al Dall'Ara finisce 2 - 2 e sfuma per gli azzurri il record di punti in campionato. Il Lecce, grazie alla vittoria per 1 - 0 all'U - Power ...

Bologna-Napoli 2-2, rivivi la diretta: Osimhen non basta agli azzurri Corriere dello Sport

"De Laurentiis ha detto che rimanere a Napoli non è un obbligo ma un privilegio Non commento le parole del presidente, sono organizzato mentalmente nel ...i giocatori del Bologna esultavano come se avessero vinto loro lo scudetto Con la partita con il Bologna, pareggiata dal Napoli per due a due, sfuma per Spalletti la possibilità di battere il record ...