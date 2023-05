Bisignani sbotta sulla Rai | chi da sinistra urla al sopruso lo ha fatto per anni

Leggi su iltempo

(Di domenica 28 maggio 2023) Caro direttore, di «mamma Rai» non ce n'è più una sola. In questi giorni è crollato un muro, seppur meno iconico di quello di Berlino, considerato altrettanto inscalfibile: quello della «» a viale Mazzini. La grande stampa, che perha campato di collaborazioni e comparsate televisive, ora scrive compatta di una presa d'assalto da parte dell'attuale esecutivo alle poltrone della Rai. Ma se l'onestà intellettuale, o ancora meglio la coscienza, non vanno più di moda, almeno avrebbero potuto fare un'analisi storica. In una lettera a Ugo La Malfa nel lontano 1968, fu Alberto Ronchey il primo a utilizzare la parola «lottizzazione» in Rai; in precedenza, nondimeno, era «uso e consuetudine» del Governo pro tempore mettere il naso nella televisione di Stato. Con la Riforma del 1975, c'è stato il via libera da parte dei partiti a formalizzare la ...