Bimba ferita a Sant’Anastasia | anche il 19enne resta in carcere

Bambina ferita a Sant'Anastasia: Assunta reagisce alle cure ilmattino.it

L'incidente con il bioetanolo: tra gli atti dell'indagine anche alcune immagini scattate da uno degli adulti presenti. Si vedono la tanica e il papà pronto con l'accendino ...Civita è difeso dagli avvocati Fabio Marfella e Antonio Abete, che hanno annunciato l'intenzione di presentare ricorso al tribunale del riesame ...