Bereszynski | «Futuro? Aspettiamo di vedere cosa succede alla Sampdoria»

(Di domenica 28 maggio 2023) Le parole di Bartosz, terzino del Napoli in prestito d, sul suo prossimo, che dipende dai blucerchiati Bartosz, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio del Napoli contro il Bologna. Di seguio le sue parole. SCUDETTO – «Contenti per lo scudetto, ma per noi era importante il record di punti. Oggi purtroppo abbiamo pareggiato, c’è ancora un’altra partita da giocare in casa. Sarà una gara bellissima a Napoli».– «Domanda difficile, stiamo aspettandoin casa Samp. Speriamo tutti che si salvi con un nuovo proprietario. Per me c’è ancora l’ultima di campionato da giocare e poi la Nazionale. Speriamo che ci sarà il momento giusto per parlare del mio ...

Ammoniti : Kim, Dominguez, Rrhamani, per gioco scorretto. Bartosz, difensore del Napoli , ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport dopo Bologna - Napoli 2 - 2 . Queste le parole di, autore di un'assist ad Osimhen: In mezzo alle tante voci sul della panchina oggi si gioca una partita. Il Napoli fa visita al Bologna e ha qualche ... In difesa e Ostigard dovrebbero far rifiatare Di Lorenzo e ...

Dopo il pareggio contro il Bologna, il giocatore del Napoli Bartosz Bereszynski ha parlato ai microfoni di Sky Sport. “Contenti per lo scudetto, ma per noi era importante il record di punti. Oggi purt ...Non deve essere facile trovare spazio quando si ha davanti un mostro sacro come capitan Di Lorenzo. Oggi ci è riuscito Bartosz Bereszynski, ...