Bayern Monaco | Tuchel confermato | ritorna Rummenigge

(Di domenica 28 maggio 2023) Il presidente delhaThomasdopo la vittoria del campionato, intanto in società tornaIldopo la vittoria dell’undicesima Bundesliga consecutiva inizia subito a preparare la prossima stagione, che vedrà Thomasal comando della squadra. A confermarlo, come riportato dall’Ansa, è il presidente del club Herbert Hainer, che ha così commentato: «Siamo assolutamente convinti di Thomas. È uno dei migliori allenatori d’Europa, lo ha dimostrato nei suoi vari incarichi». Intanto, con l’addio di Kahn e Salihamidzic, in dirigenza dovrebbe tornare Karl-Heinz. L’exe Inter, che aveva ceduto il posto a Kahn nell’estate del ...