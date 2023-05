Bayern | la rivoluzione dopo la vittoria | prima i dirigenti | poi i big da Mané a Gnabry E Tuchel

(Di domenica 28 maggio 2023) Sembrava il pazzo che va contromano in autostrada. In realtà aveva ragione lui. Thomas Müller era l'unico che anche pubblicamente si era detto convinto di poter vincere il titolo con ilMonaco ...

Sembrava il pazzo che va contromano in autostrada. In realtà aveva ragione lui. Thomas Müller era l'unico che anche pubblicamente si era detto convinto di poter vincere il titolo con ilMonaco anche dopo la sconfitta col Lipsia di una settimana fa. Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato Accedi L'offerta scade ...... prima delladel 2024/2025 con l'allargamento della competizione. Si è quasi definita ... In Germania il, approfittando del clamoroso scivolone interno del Borussia Dortmund, ha vinto ...dopo il titolo: chi dopo Kahn e Salihamidzic La domanda che tutti i tifosi bavaresi si fanno adesso è cosa succederà dopo l'allontanamento delle due leggende. Mentre infatti si ...

Bayern, Kahn e Salihamidzic licenziati subito dopo la vittoria della Bundesliga Sky Sport

Dopo lo scudetto in rimonta sul Dortmund, a Monaco si prepara la rivoluzione. Dall’ad al direttore sportivo, dall’allenatore ai giocatori, chi se ne andrà e chi sarà confermato ...Terremoto Bayern, il presidente Hainer: 'Kahn esonerato, non l'ha presa bene. Può tornare Rummenigge' ...