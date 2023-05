In semifinale ha eliminato il(1 - 0 all'andata e 0 - 0 al ritorno). Siviglia e Roma nei rispettivi campionati In Liga il Siviglia, dopo la sconfitta casalinga per 1 - 2 contro il ...Lo ha fatto ancora, con ilAS Roma's Portuguese coach Jose Mourinho looks on ahead the UEFA Europa League Group semi final second leg football match betweenand AS Roma in ...Il Bochum si salva imponendosi sul: dopo il cartellino rosso di Adli all'8' i padroni di casa si portano sul 3 - 0 con i gol di Forster , Asano e Stoger . Il Wolfsburg cade in casa ...

Bayer Leverkusen sulle tracce di un'ala del Barcellona Calciomercato.com

Il Bayer Leverkusen è sulle tracce del giovane marocchino del Barcellona Abde Ezzalzouli. Il 21enne è in prestito all'Osasuna e ha attirato l'attenzione del boss spagnolo del Leverkusen Xabi Alonso, s ...L'esperienza di Granit Xhaka in Premier League si è (forse) chiusa da protagonista. Il nazionale rossocrociato, in scadenza di contratto e associato al Bayer Leverkusen, ha firmato la sua prima doppie ...