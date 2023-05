Battello si ribalta nel Lago Maggiore | 2 vittime e 2 dispersi | tratte in salvo 20 persone

Unaturistico si è ribaltato domenica 28 maggio sera nel Lago Maggiore, davanti a Lisanza, nel comune di Sesto Calende. L'incidente è stato causato dal maltempo improvviso, una tromba d'aria che ...Il comune: 'Non uscite di casa'turistico siper il maltempo L' incidente , secondo quanto si è appreso finora, è avvenuto su una house - boat attorno alle 19. Ormai arrivata in ...Il comune: 'Non uscite di casa'turistico siper il maltempo L' incidente , secondo quanto si è appreso finora, è avvenuto su una house - boat attorno alle 19. Ormai arrivata in ...

L'incidente è accaduto questa sera a Lisanza. Sulla barca c'erano 22 passeggeri, nonostante il maltempo ampiamente annunciato ...Un morto e 3 dispersi nel Lago Maggiore: si è ribaltata una barca con 20 turisti di fronte a Lisanza. L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio nell'acque del comune di ...