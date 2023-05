Basta bonus | è tempo di investire bene il denaro pubblico Scrive Mastrapasqua

(Di domenica 28 maggio 2023) Mi è difficile immaginare quanto le tende da sole o le zanzariere possano essere parte di una strategia efficace per resistere agli effetti del “climate change”. Eppure, anche quest’anno sono oggetti difiscale. Due delle centinaia di sconti che gli italiani possono ottenere nella lotteria delle tasse. Due gocce nel mare delle risorse gettate dallo Stato per inseguire il consenso di qualche categoria sociale e produttiva. Nulla che possa essere paragonato al costo che lo Stato si è accollato per il super110%. Nell’audizione alla Camera del direttore generale del ministero dell’Economia, Giovanni Spalletta, si è indicata una cifra di 86 miliardi di euro. Con queste cifre e queste incoerenze è difficile partecipare all’afflizione di circostanza che i politici e gli amministratori di turno della cosa pubblica ostentano dopo le catastrofi ...

È possibile infatti accedere alBarriere del 75% e intervenire sulla sostituzione delle finestre con infissi facilmente manovrabili e su cuiesercitare una lieve pressione. Si può anche ...Nonl'assist di Romelu. Nonancora. Ecco perché oggi il futuro di Lukaku è lontano da Milano. Dove vorrebbe rimanere, dove ...uno sconto sensibile rispetto agli otto milioni (esclusi) ...Quali sono le tipologie di zanzariere disponibili e costi Quali sono i2023 disponibili per ... perché per spostarlaaprirla, come avviene per una porta o una finestra. In questo caso ad ...

Capo d’Orlando – Basta bonus libri… anzi no! La comunicazione verrà ritirata già domani mattina 98zero.com

Dura nota dei lavoratori dopo l'annuncio dell'azienda di tagliare gli incentivi: «Improprio entrare nelle proprietà private, gli operatori risultino coperti da assicurazione Inail» ...Nuovi bonus e incentivi dal Governo, per il 2023 e il 2024. Si tratta del bonus rottamazione TV e del bonus decoder "a casa".