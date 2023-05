Basket | Serie A1 2022 2023 | risultati playoff

(Di domenica 28 maggio 2023) IdellaA1distanno finalmente per prendere il via; ecco quindi idi tutte le partite, dai quarti allafinale. Sono otto le squadre impegnate nella corsa all’ambito titolo nazionale: Olimpia Milano, Virtus Bologna, Tortona, Venezia, Sassari, Trento, Brindisi e Pesaro, tutte con legittime ambizioni di successo e la volontà di dare il massimo.e CLASSIFICA REGULAR SEASON PROGRAMMA E TVTABELLONE E ACCOPPIAMENTIREGOLAMENTO CAMPIONATO SEMIFINALI Gara-1 Sabato 27 maggio Ore 18:00 – EA7 Emporio Armani Milano – Banco di Sardegna Sassari 95-72 Domenica 28 maggio Ore 19:30 – Virtus Segafredo Bologna – Bertram Yachts Derthona Tortona 84-61 Gara-2 Lunedì ...

I Raggisolaris sbancano il PalaSojourner 68 - 72 e si portano in vantaggio nelladi finale del girone C. E' stata una partita quasi sempre tenuta in mano dai romagnoli che sono subito saliti ...2022 - 2023A2 Tabellino partita Vanoli Cremona - Fortitudo Bologna Squadra in casa Vanoli Cremona Squadra avversaria Fortitudo Bologna Non bastano tre quarti di gara ad alto livello alla ...Ellis in isolamento fallisce il canestro della vittoria e per assegnare gara - 1 delladi ... L'esperienza nelconta: Martinoni chiude il match con 12 punti realizzati a inizio partita, ...

A2 Playoff - Fortitudo Bologna sconfitta in Gara 1 a Cremona Pianetabasket.com

Tornano a scontrarsi in semifinale playoff LBA, esattamente come un anno fa, la Virtus Bologna (allora testa di serie #1) e la Bertram Derthona (#4). In stagione una vittoria a testa ...Dopo tre sconfitte consecutive contro la Real Sebastiani Rieti, tra regular season e coppa Italia, i Blacks Faenza abbattono il tabù nella partita più ...